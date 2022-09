Italia-Usa: incontro Zappia-Pelosi su Ucraina ed energia

(ANSA) - WASHINGTON, 14 SET - L'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha incontrato ieri la Speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. Al centro del colloquio a Capitol Hill, l'impegno comune di Italia e Stati Uniti al fianco dell'Ucraina, i connessi sviluppi in materia di energia negli Usa e in Europa, e la stretta collaborazione tra Italia e Stati Uniti su tutti i principali temi dell'attualità internazionale, sul piano bilaterale e multilaterale, anche in vista della prossima Conferenza dei Parlamenti del G7, in programma a Berlino dal 15 al 17 settembre.

Nel colloquio la speaker Pelosi ha commentato inoltre i recenti provvedimenti varati dall'amministrazione Biden, tra cui l'Inflation Reduction Act, valorizzandone il potenziale anche sul piano della transizione verde. (ANSA).