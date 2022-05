Zappia, Italia è tornata più forte anche negli Usa dopo pandemia

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - "Dopo gli anni difficili della pandemia, l'Italia è tornata più forte nei mercati di tutto il mondo, a partire da New York e da Madison Avenue, con le eccellenze del made in Italy nei settori delle celebri tre F - Fashion, Food, Furniture - e con produzioni di punta anche in settori innovativi e hi-tech". Così l'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, in apertura di "Italy on Madison", rassegna di celebrazione e promozione di moda, design e cucina italiana in programma dal 18 al 24 maggio a Madison Avenue, cuore dello shopping di alta gamma nella Grande Mela.

L'Ambasciatrice ha valorizzato il contributo delle vendite italiane negli USA nei settori lifestyle, moda, arredamento, gioielleria e lusso, alle importazioni dall'Italia nel Paese, cresciute del 23% nell'ultimo anno e del 6.5% rispetto all'anno record 2019. All'inaugurazione di oggi, organizzata dall'ufficio ICE di New York, sono intervenuti il Direttore dell'ICE Antonino Laspina, Kevin d. Kim, Commissioner del Dipartimento per i servizi al commercio al dettaglio della città di New York, nonché' i vertici di Madison Avenue, Grand Central Partnership e Flatiron. La manifestazione, cui hanno aderito oltre 40 grandi marchi, prevede un mix di eventi: una missione di 40 gioiellieri italiani riuniti nel nuovo spazio promosso dalla Camera di Commercio "Piazza Italia"; incontri b2b; eventi di famosi marchi della moda e del design; promozione presso i ristoranti italiani della Madison; seminari presso la sede ICE sui temi del design, del vino, della ristorazione; azioni di comunicazione visiva su Madison Avenue e sui taxi di New York. Maggiori informazioni sul sito web dedicato: Italy on Madison - May 18-25 2022. (ANSA).