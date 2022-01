Ambasciatore d'Italia ad Ankara, 'La Turchia è Paese amico'

(ANSA) - ISTANBUL, 26 GEN - L'Ambasciatore d'Italia in Turchia Giorgio Marrapodi ha presentato al Capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan le lettere credenziali firmate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia si è svolta nel primo pomeriggio presso il Palazzo presidenziale di Ankara. "Sono molto felice di iniziare oggi pienamente il mio mandato in questo Paese. La Turchia è un attore strategico nella regione mediterranea ed un partner economico di primaria grandezza per l'Italia, nonché un Paese cui siamo legati da una storica amicizia" ha affermato Marrapodi, insediatosi ad Ankara dallo scorso 3 gennaio, durante la cerimonia.

"Mi impegnerò per rafforzare ulteriormente i già eccellenti rapporti in campo politico, economico e culturale" ha sottolineato l'ambasciatore che domani si recherà al mausoleo (Anitkabir) del fondatore della Repubblica di Turchia Mustafa Kemal Ataturk, nella capitale turca, per rendergli omaggio deponendo una corona di fiori e lasciando un messaggio sul 'libro d'Onore'. (ANSA).