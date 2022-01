Turismo: Italia presente alla fiera Fitur di Madrid

(ANSA) - MADRID, 19 GEN - L'Italia è presente alla 42/a edizione della fiera internazionale di turismo Fitur, che ha preso il via a Madrid. Per l'occasione è stato infatti messo a punto un padiglione, curato dall'Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), all'interno del quale partecipano le regioni Campania ed Emilia Romagna, Ita Airways e operatori privati del turismo, per un totale di circa 40 aziende.

Il padiglione è stato inaugurato in mattinata dall'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, assieme al Presidente dell'Enit Giorgio Palmucci, con un simbolico taglio del nastro.

Lo spazio dedicato all'Italia si sviluppa su una superficie di 323 mq.

"Senza dubbio, la promozione degli straordinari siti italiani rappresenta un settore di punta per l'Italia, Paese a forte vocazione turistica. L'Ambasciata d'Italia a Madrid sostiene con convinzione - segnatamente in questo periodo di difficoltà legato alla pandemia e nel quadro della attuale campagna promozionale "Italy is simply extraordinary: be IT" - la partecipazione italiana alla Fiera Fitur, che svolge un importante ruolo per la ripresa in questo ambito", ha dichiarato Guariglia. La fiera, organizzata presso l'area per congressi e fiere madrilena Ifema, termina il 23 gennaio. (ANSA).