Israele: ambasciata Italia da oggi fornisce codice per Spid

(ANSA) - TEL AVIV, 24 DIC - Da oggi per gli italiani residenti in Israele, sarà ancora più facile ottenere Spid, il 'Sistema Pubblico di Identità Digitale'. Lo fa sapere l'Ambasciata italiana a Tel Aviv spiegando di essersi accreditata come RAO ('Registration Authority Officer'), ossia come "soggetto autorizzato alla verifica dell'identità personale necessaria per ottenere le credenziali Spid". I cittadini residenti nella circoscrizione consolare di Tel Aviv potranno ora rivolgersi allo sportello consolare dell'Ambasciata e, "attraverso una procedura semplice e interamente gratuita, ricevere un codice per l'attivazione della propria 'identità digitale' sul portale di uno dei gestori aderenti al sistema".

L'obiettivo, in linea con l'impegno promosso della Farnesina sul fronte della digitalizzazione e dell'innovazione dei servizi consolari, è - ha proseguito l'Ambasciata - di "facilitare il dialogo online tra le varie articolazioni della Pubblica amministrazione e gli italiani all'estero, oggi più che mai importante alla luce delle misure restrittive imposte dalla pandemia".

"Siamo molto lieti - ha sottolineato l'Ambasciatore Sergio Barbanti - di poter fornire ai nostri connazionali in Israele questo servizio, che auspichiamo possa contribuire a un utilizzo sempre più diffuso degli strumenti di cittadinanza digitale quale Spid, chiave di accesso a un numero crescente di servizi online della Pubblica Amministrazione". (ANSA).