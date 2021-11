Settimana della Cucina italiana in Kenya con lo chef Gaspari

(ANSA) - IL CAIRO, 24 NOV - Una "Master Class per i futuri chef" intenzionati a perfezionare la loro arte e l' "anteprima di un video sul cibo attraverso la prospettiva unica delle tradizionali riunioni familiari" sono tra gli eventi della Settimana della cucina italiana nel mondo organizzata in Kenya con ospite d'onore il "Celebrity Chef" Giacomo Gaspari.

E' quanto emerge da un comunicato dell'Ambasciata d'Italia a Nairobi che ha organizzato l'edizione kenyota della Settimana assieme al locale Istituto italiano di cultura ponendo l'accento su tradizione, innovazione e sostenibilità. E' prevista ad esempio anche una co-lecture dell'Università di Embu e dell'Università di Torino" su "Innovazione per l'economia circolare. Verso un'agricoltura sostenibile".

Accanto a Gaspari, l'altro ospite d'onore è la "Content Creator & Storyteller italo-keniota" Gaia Dominici (@Siankiki).

Il valore del pesce e dei prodotti della pesca, assieme all'importanza di un consumo e produzione responsabili di prodotti ittici al fine di proteggere l'ecosistema marino e l'ambiente in generale, sarà sottolineato sabato 27 novembre a Malindi da uno dei due "cooking show" in programma.

L'altra dimostrazione di cucina dal vivo si tiene già oggi mercoledì 24 a Nairobi, la capitale, e sarà "incentrata sulla sostenibilità agricola e sulla promozione di una filiera alimentare sostenibile, descritta da esperti sia internazionali che locali". Verranno anche presentate "sei storie di successo della collaborazione italo-keniota", preannuncia la nota.

Vista la pandemia, gli eventi si terranno "per lo più online", avverte la nota segnalando comunque gli speciali menu che saranno proposti per l'occasione da ristoranti italiani del Kenya e riassumendo una presentazione cui ha partecipato l'Ambasciatore Alberto Pieri. Per maggiori informazioni e seguire online la Settimana ci sono le pagine social dell'Ambasciata (@ItalyInKenya) e dell'Istituto Italiano di Cultura (@iicnairobi). (ANSA).