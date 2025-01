Cisgiordania: Idf, 'colpiti oltre 10 terroristi a Jenin'

"Le forze di sicurezza israeliane hanno colpito oltre 10 terroristi" nel corso di "un'operazione antiterrorismo a Jenin (in Cisgiordania, ndr) iniziata ieri" da parte delle forze dell'Esercito (Idf), dell'Agenzia di sicurezza (Isa) e della Polizia di Frontiera: lo hanno annunciato questa mattina l'Idf e l'Isa in un comunicato congiunto pubblicato su Telegram.

"Inoltre, sono stati condotti attacchi aerei sui siti delle infrastrutture terroristiche e sono stati smantellati numerosi esplosivi piazzati dai terroristi sulle strade - prosegue la nota -. Le forze di sicurezza israeliane stanno continuando l'operazione".

Media: 'Il valico di Rafah sarà gestito dall'Anp'

Una fonte anonima ha riferito al quotidiano panarabo con sede a Londra Asharq Al-Awsat che durante un incontro tra i responsabili della sicurezza israeliana e il capo dell'intelligence egiziana è stato raggiunto un accordo secondo cui l'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) gestirà il lato di Gaza del valico di frontiera di Rafah con l'Egitto, sotto "la supervisione e il monitoraggio internazionale delle Nazioni Unite". Lo riferisce il Times of Israel.

L'incontro al Cairo si è tenuto lunedì e martedì tra il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, il capo del Mossad David Barnea e il capo dell'intelligence egiziana Hassan Rashad. La fonte ha dichiarato al quotidiano londinese, citato dal Times of Israel, che non è stata ancora fissata una data per la riapertura del principale valico di frontiera.

Secondo la fonte, non c'è ancora un accordo sul corridoio di Filadelfia, che corre lungo il confine tra Gaza e l'Egitto, ma "le divergenze di opinione sono tecniche e verranno risolte". "Israele ha proposto ritiri parziali dal corridoio, ma l'Egitto non ha accettato l'idea e insiste per un ritiro completo e un ritorno alla situazione precedente alla guerra", ha detto la fonte al quotidiano.

