Papa Francesco, nella sua camera al Policlinico Gemelli, ha registrato oggi un audio in cui ringrazia i fedeli per le tante preghiere di questi giorni per la sua salute. L'audio verrà trasmesso questa sera prima del rosario in Piazza San Pietro, che sarà guidato dal cardinale Angel Fernandez Artime, pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.





