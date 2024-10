Herzog, 'le ferite del 7 ottobre non ancora rimarginate'

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha affermato, in un messaggio trasmesso per l'anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 in Israele, che le ferite "non sono ancora del tutto rimarginate".

"Le nostre ferite non possono ancora essere completamente rimarginate - ha detto - perché gli ostaggi vengono ancora torturati, giustiziati e muoiono in prigionia". Delle 251 persone rapite e portate nella Striscia di Gaza il 7 ottobre, 97 sono ancora tenute in ostaggio, di cui 33 dichiarate morte.





