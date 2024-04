Hamas ha condannato l'approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti americana di miliardi di dollari in nuovi aiuti militari a Israele, gran parte dei quali sono destinati a rafforzare le difese aeree israeliane. "Questo sostegno, che viola il diritto internazionale, è una licenza e un via libera al governo estremista sionista (Israele) per continuare la brutale aggressione contro il nostro popolo", ha affermato Hamas in una nota.



