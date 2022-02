Dopo Rayan, Arabia Saudita mette in sicurezza 2.450 pozzi

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - L'Arabia Saudita ha comunicato di aver coperto e rafforzato migliaia di pozzi abbandonati sul territorio nazionale, dopo la tragedia di Rayan, il bambino di cinque anni che in Marocco è rimasto intrappolato in un pozzo in cui era precipitato per poi essere recuperato, ma senza vita, dopo cinque giorni di tentativi incessanti.

"Per garantire la sicurezza di tutti... il ministero è riuscito a riempire e rafforzare 2.450 pozzi abbandonati. Ed è impegnato nel mettere in sicurezza i pozzi che rimangono scoperti", ha comunicato il ministero saudita per Ambiente, acqua e agricoltura. (ANSA).