Emirati siglano accordo con la Francia per 80 aerei Rafale

(ANSA) - PARIGI, 03 DIC - Gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato oggi un accordo per l'acquisto di 80 aerei da combattimento Rafale, costruiti dal gruppo francese Dassault Aviation, in occasione della visita a Dubai del presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha reso noto l'Eliseo. Si tratta dell'ordine più importante ottenuto all'estero per i Rafale da quando sono stati commercializzati, nel 2004. (ANSA).