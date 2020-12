Cisgiordania: israeliana uccisa, arrestato un palestinese

(ANSA) - TEL AVIV, 24 DIC - Un palestinese sospettato di essere coinvolto nell'uccisione di un'israeliana quattro giorni fa nella Cisgiordania settentrionale è stato arrestato oggi nella zona di Jenin ed è stato sottoposto ad un interrogatorio.

Lo ha reso noto lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. La sua cattura, ha aggiunto lo Shin Bet in un comunicato, è stata resa possibile grazie ad un intenso impegno di intelligence.

La donna, Ester Horgen (52), madre di sei figli, era stata sorpresa dal suo assalitore in un bosco. La particolare brutalità dell'uccisione aveva destato forte impressione nella opinione pubblica.

Secondo la agenzia di stampa palestinese Maan l'uomo arrestato si chiama Muhammed Kabha (36 anni) e risiede in un villaggio presso Jenin, nella Cisgiordania settentrionale.

Secondo alcuni media sarebbe un ex detenuto. (ANSA).