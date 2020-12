Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di Patrick Zaki

(ANSA) - IL CAIRO, 02 DIC - L'attrice statunitense Scarlett Johansson ha pubblicato un video su Youtube in cui chiede la "scarcerazione immediata" di quattro appartenenti all'ong egiziana per la difesa dei diritti civili "Eipr" tra cui Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in custodia cautelare con l'accusa di propaganda sovversiva. "Far sentire la propria voce in Egitto oggi è pericoloso", ha detto la star di Hollywood all'inizio del video. (ANSA).