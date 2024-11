Alla scrittrice Julia Deck il Prix Médicis 2024

Prosegue la stagione letteraria parigina: dopo il Premio Goncourt, attribuito allo scrittore franco-algerino Kamel Daoud, un altro importante premio letterario francese, il Prix Médicis, è stato attribuito il 6 novembre alla scrittrice Julia Deck per un romanzo autobiografico, Anna d'Inghilterra, pubblicato in Francia per le éditions du Seuil e in uscita nel 2025 in Italia per Adelphi Edizioni. "Sono molto commossa di aver ricevuto questo Premio'', ha detto la romanziera al ristorante La Méditerranée di Parigi.

Deck ha vinto con cinque voti contro i quattro ottenuti dallo sfidante Thomas Clerc, al terzo turno. Il Prix Médicis per il romanzo straniero è andato al guatemalteco Eduardo Halfon, per "Tarantula". Ha ottenuto quattro voti, contro due per l'austriaco, Josef Winkler, all'ottavo turno. Il Prix Médicis di saggistica è stato invece attribuito al tedesco, Reiner Stach, per il terzo tomo della sua biografia di Franz Kafka.



