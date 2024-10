Barca affonda nella Manica, due migranti morti

Due persone sono morte per l'affondamento di un'imbarcazione di migranti nella Manica. Lo riportano i media britannici, citando le autorità marittime francesi.

La prefettura marittima francese per la Manica e il Mare del Nord ha dichiarato che altre 46 persone sono state tratte in salvo dopo l'incidente al largo della costa di Calais.

L'operazione di salvataggio è stata avviata al largo di Calais dopo che un giubbotto di salvataggio è stato avvistato in mare. Quarantotto persone sono state recuperate durante le ricerche e sono state prestate le prime cure a due persone prive di sensi portate a bordo della nave Minck, risultate poi decedute.



