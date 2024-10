A Parigi bebé prematuro rapito da maternità, genitori sospettati

I genitori di un neonato di 17 giorni, venuto al mondo prematuro, sono sospettati di aver rapito il loro figlio in una maternità di Aulnay-sous-Bois, alle porte di Parigi, facendo scattare il piano "allerta rapimento" su scala nazionale.

"Santiago, neonato di sesso maschile, di 17 giorni, capelli biondi, t-shirt marrone e pigiama bianco è stato rapito nella maternità dell'ospedale Robert Ballanger fra le 23 e le 23:30 di ieri sera", ha fatto sapere il ministero dell'Interno nel suo comunicato, aggiungendo che il piccolo, nato prematuro, ha bisogno di "controlli medici costanti".

I sospetti - aggiunge il comunicato - sono i suoi genitori, un uomo di 23 anni, e una donna di 25. Si invitano tutti a chiamare il numero speciale per i rapimenti evitando di "intervenire direttamente".

A dare l'allerta è stato il personale di servizio di neonatologia. Senza cure mediche costanti, la speranza di vita del neonato non supererebbe le 12 ore, precisano i medici. La coppia ha lasciato l'ospedale con una borsa a mano nella quale gli inquirenti sospettano che abbiano nascosto il piccolo Santiago. Perquisizioni al loro domicilio e presso i parenti non hanno dato risultati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA