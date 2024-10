Attacco russo con missili balistici a Odessa, 4 morti

Le truppe russe hanno colpito Odessa con missili balistici, uccidendo quattro persone, tra cui un adolescente, e ferendone altre dieci. Lo riporta il capo dell'Amministrazione statale regionale di Odessa, Oleh Kiper, in un post su Telegram.

"L'attacco nel distretto di Odessa ha causato la distruzione di un edificio di due piani dove vivevano e lavoravano dei civili. Le persone decedute sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Secondo il capo dell'amministrazione statale regionale, citato da Ukrinform, i soccorritori del Servizio di emergenza statale hanno tratto in salvo quattro persone. Altre tre persone sono morte sotto le macerie dell'edificio. Tra i morti ci sono una donna di 43 anni, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 16 anni. Un'altra donna è morta in ospedale per le ferite riportate. Dieci persone sono rimaste ferite e nove sono state ricoverate in ospedale. Quattro persone sono in gravi condizioni.



