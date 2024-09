Zelensky, operazione a Kursk per mancanza di armi a lungo raggio

L'Ucraina è stata costretta a lanciare un'operazione nella regione di Kursk, nella Federazione Russa, a causa della mancanza di armi a lungo raggio. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky, in un'intervista a Nbc News, ripresa da Rbc Ukraina.

Zelensky ha affermato che le forze armate non dispongono di missili e proiettili a lungo raggio. "E dalla nostra intelligence avevamo appreso che la Federazione Russa stava progettando di creare questa zona cuscinetto. Anche apertamente, Putin e il suo entourage hanno dichiarato di voler costruire una zona cuscinetto lungo il nostro confine, ad un certo numero di chilometri di profondità nel nostro paese. E abbiamo capito che non si sarebbero fermati", ha detto il presidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA