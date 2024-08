La gauche ai francesi, 'grave inerzia Macron,pronti a governare'

I rappresentanti della gauche del Nuovo Fronte Popolare e la loro candidata premier Lucie Castets hanno denunciato la "grave e deleteria inazione" di Emmanuel Macron e si sono detti "pronti" a governare, alla vigilia dell'avvio delle consultazioni all'Eliseo in vista della nomina del primo ministro.

In una lettera ai francesi, i quattro partiti della coalizione (La France Insoumise (Lfi), socialisti, comunisti ed ecologisti) e Castets deplorano il fatto che il presidente "tergiversi invece di trarre le conseguenze" delle elezioni legislative, che hanno visto la sinistra unita ottenere il maggior numero di deputati (193), ma senza la maggioranza assoluta (289). "Come in tutte le democrazie parlamentari, la coalizione che esce vincitrice deve essere in grado di formare un governo e mettersi al lavoro", ribadiscono. "Ci abbiamo lavorato tutta l'estate. Siamo pronti", affermano.

"Fino a quando andremo avanti come se nulla fosse accaduto all'inizio dell'estate?", si chiedono i firmatari della lettera.

I firmatari della lettera (Manuel Bompard per Lfi, il socialista Olivier Faure, il comunista Fabien Roussel, l'ecologista Marine Tondelier e la loro candidata a Matignon Lucie Castets) saranno ricevuti domani all'Eliseo, prima dei rappresentanti della destra repubblicana e dei macronisti. Gli incontri con Jordan Bardella, Marine Le Pen e il loro alleato Éric Ciotti sono invece previsti per lunedì. L'Eliseo, nei giorni scorsi, ha dichiarato che il presidente vuole "andare verso la costruzione di una maggioranza più ampia e stabile possibile per servire il Paese".



