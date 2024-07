'Attacco con droni in Russia, 5 feriti e 1 bimbo ucciso'

Cinque persone sono rimaste ferite e un bambino ucciso in un attacco di droni nella Russia occidentale, riferisce il governatore locale della regione russa sud-occidentale di Krasnodar. "Purtroppo una bambina di sei anni è morta per ferite in ospedale in seguito a un attacco di droni a Primorsko-Akhtarsk", ha detto il governatore Venyamin Kondratyev su Telegram.

La difesa aerea russa ha distrutto nella notte dieci droni lanciati su Rostov sul Don, nella Russia meridionale. Lo ha riferito il governatore dell'oblast Vasily Golubev, aggiungendo che i detriti di un drone hanno provocato un grande incendio ai margini della città. Non si sono registrate vittime né feriti.

