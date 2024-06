Tusk: 'Molto vicini all'intesa su von der Leyen-Costa-Kallas'

"Vorrei assicurarvi che siamo molto vicini a raggiungere un accordo. È molto probabile che Ursula von der Leyen, Antonio Costa e Kaja Kallas assumano posizioni di vertice": lo ha dichiarato il primo ministro polacco e negoziatore per il Ppe, Donald Tusk, in una conferenza stampa dopo l'incontro con il suo omologo lussemburghese Luc Frieden, aggiungendo che la decisione formale sulle posizioni di vertice dell'Ue sarà presa in occasione del vertice ufficiale dei leader la prossima settimana. Lo riporta la Tass.

Parlando alla stampa a Bruxelles, il presidente del Ppe, Manfred Weber, ha da parte sua affermato che "dalla riunione di ieri è emerso che c'è ampio consenso sul nome di von der Leyen, è una conferma sul fatto che von der Leyen ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi cinque anni e che come nostra candidata alla guida della Commissione Ue ha il sostegno del Consiglio Ue".

