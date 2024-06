Orban: 'Avute garanzie, sosteniamo Rutte alla Nato'

"Con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg abbiamo concordato che nessun membro del personale ungherese prenderà parte alle attività dell'Alleanza in Ucraina e nessun fondo ungherese sarà utilizzato per sostenerle. Il nostro prossimo passo questa settimana è stato quello di garantire che questo accordo possa resistere alla prova del tempo. Il premier Mark Rutte ha confermato il suo pieno sostegno a questo accordo e continuerà a farlo. Alla luce di questo impegno, l'Ungheria è pronta a sostenerlo alla guida della Nato". Lo scrive Viktor Orban su X.

Anche la Slovacchia sostiene Rutte alla guida della Nato

Dopo il sì di Viktor Orban, anche la Slovacchia ha annunciato il suo sostegno all'olandese Mark Rutte alla guida della Nato. "Dopo aver consultato entrambi i candidati", ovvero lo stesso Rutte e il presidente romeno Klaus Iohannis, "il primo ministro Robert Fico e il governo, la Repubblica slovacca può immaginare di sostenere il premier olandese Mark Rutte come capo dell'Alleanza", ha detto Pellegrini, secondo quanto riportato dai media slovacchi e olandesi. In cambio, Bratislava chiede l'aiuto dell'Aja per "garantire la propria difesa aerea" e "Rutte ha espresso la volontà di occuparsene in futuro", ha spiegato Pellegrini.

