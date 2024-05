Ue, 'legge su interferenze grave ostacolo a Georgia in Ue'

"Abbiamo già espresso la nostra posizione" su una legge "che è molto pericolosa per le ambizioni europee della Georgia. Le attese della Ue sono molto chiare: l'adozione di questa legge è un ostacolo grave nel percorso della Georgia per l'ingresso in Ue ma discuteremo delle conseguenze dopo l'eventuale approvazione". Lo ha sottolineato il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell'Ue Peter Stano soffermandosi sul voto finale alla legge sulle interferenze straniere, previsto nella giornata di oggi a Tbilisi.



