Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Belgrado

Il presidente cinese Xi Jinping è giunto in serata a Belgrado, seconda tappa del suo giro in Europa cominciato domenica a Parigi. Ad accoglierlo all'aeroporto, con tutti gli onori di stato, è stato lo stesso presidente serbo Aleksandar Vucic, col quale il leader cinese avrà domani colloqui ufficiali e assisterà alla firma di una trentina di accordi bilaterali. Dopo Belgrado, Xi Jinping concluderà il suo viaggio europeo a Budapest. Con Vucic a salutare il leader cinese vi erano il nuovo premier serbo Milos Vucevic, il ministro degli esteri Marko Djuric e la presidente del parlamento Ana Brnabic. In onore dell'ospite cinese e della consorte è stato allestito un breve spettacolo di musica e danza popolare serba. La visita di Xi Jinping mira a rafforzare ulteriormente i già stretti rapporti politici, economici e commerciali con la Serbia, che è il principale alleato e partner della Cina nei Balcani. Si prevede che domani Xi Jinping renderà omaggio ai tre cittadini cinesi rimasti uccisi esattamente 25 anni fa nei bombardamenti Nato su Belgrado, durante i quali fu colpita anche l'ambasciata della Cina.



