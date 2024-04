Kiev, salgono a 18 i morti del bombardamento russo su Chernihiv

Salgono a 18 le vittime dell'attacco missilistico russo sulla storica città ucraina di Chernihiv mentre i feriti sono 77. Lo ha reso noto il Servizio di emergenza dello Stato ucraino in un post su Telegram, scrive Ukrinform, mentre le operazioni di ricerca e salvataggio sono tuttora in corso.

La città è stata colpita ieri con tre missili: più di 20 edifici sono stati danneggiati nel raid.

La regione di Chernihiv, che confina a nord con la Bielorussia, è stata parzialmente occupata all'inizio dell'invasione russa, ma è stata risparmiata dai combattimenti per circa due anni da quando le forze russe si sono ritirate.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA