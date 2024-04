Draghi in Europa accende il dibattito, affondo di Salvini

La figura di Mario Draghi, che ieri ha sferzato l'Europa chiedendo un cambiamento radicale e ha fatto irruzione nelle Europee spiazzando i partiti, accende il dibattito in vista del voto Ue di giugno.

Per il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni, "Draghi ha centrato il punto nello stressare il fatto che alcune delle nostre politiche sono state disegnate 20, 30 anni fa e in questi anni il mondo è cambiato. La competitività è stato un fatto soprattutto interno all'Ue ma non abbiamo affrontato l'argomento dal punto di vista della competitività nel contesto globale. Necessitiamo di una politica industriale assertiva, ed è per questo che il cambiamento radicale a cui fa riferimento Mario Draghi si sta gradualmente verificando ma è assolutamente necessario".

"Mi spiace deludervi ma a livello di leader non stiamo ancora parlando delle cariche di vertice dell'Ue, perché non sappiamo quale sarà il risultato delle elezioni europee e perché in alcuni Paesi si devono tenere le elezioni nazionali, dunque ci sono troppe incognite: il vero dialogo inizierà a giugno", ha detto la premier estone Kaja Kallas rispondendo alla domande se le quotazioni di Mario Draghi, dopo il discorso di ieri, siano salite. "Detto questo Draghi mi piace molto", ha aggiunto.

"Ho molto rispetto per Mario Draghi ma non voglio interferire in vicende italiane o altro. Lo rispetto molto, questo è quanto ho da dire", ha affermato il premier ungherese Viktor Orban, rispondendo alle telecamere di La7, a margine della conferenza delle destre in corso a Bruxelles. Parlando sul tentativo di ieri di far sospendere la conferenza da parte dell'amministrazione comunale di Saint-Josse, Orban ha poi commentato: "sono contento di essere qui, oggi siamo qui al confine tra libertà e tirannia".

Stoccate all'ex premier arrivano dal ministro Matteo Salvini, nel suo libro "Controvento". di cui vengono anticipati stralci in attesa della presentazione a Milano il 25 aprile. Il leader della Lega definisce "sconcertanti" alcuni ministri scelti da Draghi per il suo esecutivo. Draghi - dice ancora Salvini - "ci rassicurò ma non fece nulla per la pace fiscale".

