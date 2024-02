Il regista Chernov, quei 20 giorni a Mariupol, il mondo ci aiuti

E' straziante al limite del sostenibile "20 Days in Mariupol", il film che dal debutto al Sundance sta facendo man bassa di premi, l'ultimo il Bafta domenica 18 febbraio, ed è candidato per l'Oscar al miglior documentario. L'autore, Mstyslav Chernov, 39 anni è ucraino di Charkiv, un giornalista di gran razza dell'agenzia di stampa Ap, che nel 2023 ha vinto il Pulitzer Premio Public Service - Giornalismo per il bene pubblico per la copertura esclusiva dell'assedio di Mariupol e il Premio Breaking News Photography - per le immagini non filtrate sugli orrori della guerra in Ucraina. Da quella esperienza è nato il documentario. Lo scenario è quello della città che per prima sperimentò l'assedio delle truppe russe nell'invasione che il 24 febbraio compie tristemente due anni senza spiragli di soluzione. Mstyslav Chernov è arrivato a Los Angeles per partecipare alla campagna per gli Oscar.

E' un film brutale, emotivamente forte. "Non ci sono filtri, è quello che mi sono trovato a vivere. Siamo abituati a film di guerra, a serie tv avvincenti e siamo anestetizzati da un certo tipo di immagini ma quello - risponde Chernov all'ANSA - che si vede in 20 Days in Mariupol è vita vera, strazio vero". Il film, distribuito in Italia da Cineagenzia in collaborazione con Internazionale, racconta i primi 20 giorni dell'assedio alla città martire: Chernov e altri reporter Ap arrivarono e rimasero intrappolati.

Due anni di invasione di Putin, "ma per sopravvivere bisogna continuare a sperare, combattere ancora. Il supporto delle persone all'Ucraina ci spinge a non mollare, sarà una utopia? Al momento restiamo in una catastrofe".

Chercov è un reporter di guerra, ha filmato la Siria, l'Iraq, Gaza: "Ogni storia è diversa, ma l'impatto devastante dei conflitti sui civili no, 20 Days in Mariupol porta questo messaggio universale 'torniamo ad essere umani'".

Il film è importante anche per sottolineare il ruolo della stampa, "ci sono stati moltissimi morti tra i giornalisti in tutto il mondo, un'escalation che riflette una tendenza, soffocare il valore fondamentale della libertà di stampa". La notte degli Oscar il 10 marzo "è un momento per continuare a gridare aiuto per la mia Ucraina".



