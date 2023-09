Il comandante della flotta russa ucciso nell'attacco a Sebastopoli

Il comandante della Flotta russa del Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso in Crimea. Lo assicurano le forze ucraine per le operazioni speciali, come riporta Rbc-Ucraina. Sokolov sarebbe morto nell'attacco di venerdì scorso al quartier generale della Flotta, nella Crimea occupata. Nel complesso, 34 ufficiali sono stati uccisi, tra cui Sokolov, si legge nel messaggio. Altri 105 russi sono rimasti feriti.

Anche stamane forti esplosioni è stata udita a Sebastopoli, nella stessa zona secondo il canale locale Telegram Crimean Wind. Rbc-Ucraina ha pubblicato un'immagine che mostra una densa colonna di fumo levarsi sopra il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero.

Secondo il Ministero della Difesa di Kiev l'attacco notturno della Russia alla città portuale di Odessa, nel sud dell'Ucraina, è stato un "patetico tentativo di ritorsione" all'attacco ucraino di venerdì scorso al quartier generale della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli. L'esercito ucraino ha affermato che l'attacco a Odessa costituisce una violazione del diritto internazionale umanitario, poiché ha preso di mira sia le truppe che le infrastrutture civili, compreso per la fornitura di energia elettrica, lasciando mille persone senza luce.







Kiev: 'Un drone esplode nell' aeroporto russo di Kursk, ci sono morti e feriti'

Secondo fonti dell'intelligence della Difesa ucraina, l'antiaerea ha intercettato un drone che ha attaccato l'aeroporto di Khalino nella regione russa di Kursk, il velivolo senza pilota è "stato fatto atterrare in sicurezza" sulla pista ma è esploso quando i comandanti dell'aviazione e gli ufficiali dell'Fsb sono arrivati per ispezionare il drone e scattare foto: ci sono morti e feriti. Lo riporta Rbc-Ucraina. L'aeroporto di Khalino si trova a 7 chilometri dal centro di Kursk, nella notte l'area è stata attaccata da droni.

'Mille persone senza luce a Odessa dopo l'attacco russo'

Più di mille residenti della regione di Odessa sono rimasti senza corrente elettrica a causa dell'attacco russo della notte scorsa, secondo quanto ha reso noto il ministero dell'Energia ucraino. "Nella regione di Odessa, a seguito di un attacco aereo notturno da parte della Federazione Russa, le reti sono state danneggiate e più di 1.000 consumatori sono rimasti tagliati fuori", si legge in un comunicato. Nella regione sono in corso lavori di ripristino della rete, ha aggiunto il ministero.

