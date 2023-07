'Prigozhin curato per un tumore, nella clinica dei vip'

E' stato curato per un tumore all'addome il capo della milizia Wagner Yevgeny Prigozhin, silente dal 24 giugno sui social dove fino al giorno della marcia su Mosca non lesinava dichiarazioni, accuse e improperi per i leader militari russi e i loro insuccessi sul campo. A rivelarlo al sito di notizie indipendente Proekt sono stati due dipendenti del famigerato 'chef di Putin' che negli ultimi anni hanno avuto con lui rapporti diretti. Prigozhin, hanno raccontato, si è sottoposto a una seria terapia e ora sembra che i medici stiano tenendo a bada la malattia.

Le cure per il cancro spiegano la presenza di una stanza con un letto per terapia intensiva, un ventilatore polmonare e un concentratore di ossigeno: tutto fotografato dalle forza di sicurezza russe durante le perquisizioni seguite all'ammutinamento dei Wagner. Le foto sono poi state pubblicate dai media russi, a cominciare dalle tv.

Da quando è entrato in cura - hanno detto a Proekt le due fonti - Prigozhin conduce uno stile di vita sano e segue una dieta rigorosa. Il capo dei mercenari russi - hanno appreso i giornalisti - è stato curato nella clinica per vip Sogaz , struttura medica che condivide progetti con la figlia del presidente Putin Maria Vorontsova: lì Prigozhin aveva lo status di super vip. Sul registro dei pazienti risultava un certo Dmitry Isaakovich Geyler: durante le perquisizioni a casa di Prigozhin le forze di sicurezza hanno trovato un passaporto con il nome del vip ricoverato ma con la foto del capo dei Wagner.

Alcuni conoscenti di Prigozhin non escludono che i problemi di salute possano aver influenzato la decisione di imbarcarsi in un ammutinamento: "Questo è un uomo con lo stomaco e le budella tagliate", è stato osservato.

Intanto Proekt sottolinea che le informazioni sullo stato di salute dell'uomo a cui Vladimir Putin ha affidato la guida dell'esercito sono da considerare di importanza pubblica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA