Spagna: il leader di Izquierda Unida, 'non mi ricandido'

(ANSA) - MADRID, 02 GIU - Il leader del partito spagnolo Izquierda Unida (Iu) e attuale ministro del Consumo, Alberto Garzón, ha annunciato l'intenzione di non candidarsi alle prossime elezioni generali, in programma il prossimo 23 luglio.

"Continuerò come coordinatore di Izquierda Unida e terminerò il mio ciclo come ministro", ha spiegato in una nota, "ma lascerò la prima linea della politica".

Nato nel 1985, Garzón è leader di questo ultratrentennale partito spagnolo dal 2016, dopo essersi caratterizzato negli anni precedenti come una delle figure visibili del movimento anti-austerity degli 'Indignados'. Iu è uscita indebolita in molti dei principali territori in cui si sono tenute elezioni amministrative e comunali domenica scorsa.

Promotore del patto con il partito Podemos che portò le due formazioni a coalizzarsi nelle ultime tornate elettorali nazionali in Unidas Podemos (attuale partner di governo dei socialisti di Pedro Sánchez), ultimamente Garzón ha appoggiato Sumar, movimento lanciato dalla vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Díaz. "Continuerò a lavorare in Sumar per fare di Díaz la prossima premier", ha affermato oggi. (ANSA).