Parigi fa scattare piano anti-siccità, 'risparmiate acqua'

(ANSA) - PARIGI, 02 AGO - La prefettura dell'Ile-de-France, la regione di Parigi, lancia un appello alla popolazione affinché risparmi l'acqua: una perdurante siccità sta colpendo la zona. I dipartimenti interessati dal piano anti-siccità annunciato dalla prefettura sono la stessa Parigi, nonché gli Hauts-de-Seine e la Seine-Saint-Denis, nello sconfinato hinterland parigino. Il 25 luglio, la portata della Senna è passata sotto alla soglia di 81 m3/s alla stazione di Paris-Austerlitz.

Il livello di "vigilanza siccità'' decretato nelle suddette zone è il primo di 4 livelli di siccità ("vigilance", "alerte", "alerte renforcée", "crise"). Nell'Ile-de-France, i cittadini, come anche le amministrazioni pubbliche e le aziende sono incitati, ma non obbligati, a razionare i loro consumi, evitando l'innaffiamento degli spazi verdi, il lavaggio dell'auto o limitando l'uso domestico dell'acqua. I 96 dipartimenti del territorio francese sono attualmente coinvolti dal ''piano siccità'" decretato dalle autorità. Nei 46 dipartimenti attualmente in livello di ''crisi'' (rosso) vengono consentiti solo i prelievi prioritari, come per quelli per l'acqua potabile, la salute o la sicurezza. (ANSA).