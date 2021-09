Mosca, non prenderemo parte al G7 sull'Afghanistan

(ANSA) - MOSCA, 07 SET - La Russia non prenderà parte "alla riunione ministeriale sull'Afghanistan" dell'8 settembre. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo a Interfax. In precedenza la portavoce del ministero, Maria Zakharova, aveva evidenziato come non ci fosse chiarezza da parte dei partner occidentali sul formato dell'incontro, con Parigi e Berlino che si erano limitati a parlare di un vertice mentre Tokyo aveva chiaramente parlato di G7. "I partner non hanno un'idea chiara di ciò che vogliono da loro stessi e dal mondo che li circonda", ha sottolineato Zakharova. (ANSA).