Turismo: Spagna, a luglio 4,4 milioni di visite dall'estero

Sono 4.395.384 i turisti stranieri che hanno visitato la Spagna a luglio, una cifra aumentata del 78,3% rispetto allo stesso mese del 2020 ma ridotta del 55% rispetto a luglio 2019. Lo si apprende dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

La spesa dei turisti internazionali che hanno visitato la Spagna aa luglio è stata di oltre 5,2 miliardi di euro, un aumento del 112% rispetto a quella di luglio 2020.

I principali Paesi di origine dei turisti stranieri per numero di visite sono Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Italia.

Da inizio anno, le visite al Paese iberico sono state 9,8 milioni, un 25,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, quando furono 13,2 milioni. Bisogna tuttavia tener presente che a gennaio e febbraio 2020 non era ancora iniziata la pandemia di Covid. Nel periodo gennaio-luglio 2019, le visite internazionali furono quasi 48 milioni. (ANSA).