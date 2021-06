Ue, sui dazi gli Usa passino dalle parole ai fatti

(ANSA) - BRUXELLES, 09 GIU - "Per quanto riguarda il vertice Ue-Usa accogliamo con favore l'impegno di Biden a rilanciare i rapporti storici, il vertice sarà l'opportunità per dimostrare che vogliamo affrontare le sfide insieme". Lo ha detto il vicepresidente della commissione europea Valdis Dombrovskis intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sulla preparazione del vertice del G7 e sul vertice Ue-Usa.

"Vogliamo risolvere le controversie ancora in corso tra l'Ue e gli Usa, risolvere le dispute sulle compagnie aeree e anche le questioni su alluminio e acciaio", ha aggiunto. "Ora la palla è nelle mani degli Usa, passino dalle parole ai fatti", ha detto.

