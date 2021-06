Vaccini: Gentiloni, moltiplicare la capacità produttiva

(ANSA) - BRUXELLES, 05 GIU - Sui vaccini "io credo che abbiamo dosi in questo momento sufficienti per le vaccinazioni nei nostri Paesi, tant'è che in diversi Paesi sono stati aperti a tutte le fasce di età. Dobbiamo moltiplicare la capacità produttiva e anche il sostegno per i paesi più poveri". Così il commissario europeo Paolo Gentiloni conversando con i giornalisti a margine del G7.

"E' importante che a Roma si sia deciso che l'Europa darà cento milioni di dosi ai paesi più poveri e sono convinto che il prossimo vertice del G7 farà dei passi ancora più importanti in questa direzione", ha aggiunto. (ANSA).