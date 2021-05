Telefonata Merkel-Netanyahu su conflitto Medio Oriente

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - La cancelliera Angela Merkel ha sentito al telefono il premer israeliano Benjamin Netanyahu e ha assicurato la "solidarietà del governo federale" a Israele riguardo all'attuale conflitto nella regione. Lo riferisce il portavoce del governo Steffen Seibert in una nota. "La cancelliera torna a condannare severamente la prosecuzione degli attacchi missilistici da Gaza verso Israele e assicura al primo ministro la solidarietà del governo federale" si legge nel comunicato. La cancelliera "ha riaffermato il diritto di Israele di difendersi dagli attacchi", ma ha espresso la sua speranza "per una fine dei conflitti il prima possibile, a fronte della perdita di molti civili da entrambe le parti". Infine Merkel ha ricordato che il governo "prenderà ulteriori decisioni contro le proteste in Germania che diffondono odio e antisemitismo".

