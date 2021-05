Madrid: Sanchez, ora Ayuso ha una grande responsabilità

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "I sondaggi hanno dato ad Ayuso un ottimo risultato e, soprattutto, una grande responsabilità.

Congratulazioni". Lo scrive su Twitter il premier spagnolo Pedro Sanchez dopo la vittoria del Ppe a Madrid.

"Il Psoe sarà sempre pronto a lavorare per una Madrid migliore e trasformare i suoi voti in una forza per il futuro della regione e della sua gente", ha scritto ancora il segretario del partito socialista che ha perso 9 punti rispetto al 2019. (ANSA).