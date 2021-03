Covid: Germania, da oggi allenta misure lockdown

(ANSA) - BERLINO, 08 MAR - Dopo quasi tre mesi di lockdown duro, in Germania, scatta oggi l'allentamento delle misure: negozi, musei e gallerie possono essere aperti su appuntamento e laddove l'incidenza settimanale dei nuovi contagi su 100 mila abitanti è inferiore a 50, il commercio al dettaglio riapre con limitazioni anche meno rigorose.

Nei contatti privati sono possibili incontri fra due nuclei abitativi, arrivando a un massimo di 5 persone (eslcusi i minori fino a 14 anni, che non vengono contati). Le scuole sono state riaperte da metà febbraio e i parrucchieri il 1 marzo.

La nuova strategia varata dal Bund e dai Laender il 3 marzo, in un incontro durato fino a tarda notte, punta sui test veloci.

Lo Stato ne garantisce uno a settimana gratuito a tutti, ma è già polemica per la carenza nella distribuzione, che avviene anche nei discount.

Il Robert Koch Institut ha registrato 5.011 nuovi contagi in 24 ore e 34 vittime: dati che risentono come ogni lunedì dell'effetto weekend. L'incidenza settimanale è salita a 68.

Anche in Germania è molto temuta la possibilità di una terza ondata della pandemia, in cui la variante britannica, ormai molto diffusa, faccia da acceleratore. Dopo molte settimane di calo costante dei contagi, le infezioni da Covid hanno da tempo ripreso ad aumentare.(ANSA).