Berlino punta a vaccinare fino a 10 milioni a settimana

(ANSA) - BERLINO, 08 MAR - "Già dalla fine di marzo, ad aprile, maggio e giugno ci devono essere fino a 10 milioni di vaccinazioni a settimana e questo piano ora è ben preparato, me ne sono assicurato": lo ha detto il candidato cancelliere socialdemocratico e ministro delle Finanze Olaf Scholz in un'intervista all'emittente Zdf.

Finora in Germania hanno ricevuto almeno una dose circa 5,2 milioni di tedeschi, secondo i dati del Rki e la scorsa settimana sono state inoculate meno di 1,5 milioni di dosi, riferisce il Tagesspiegel. A fronte del nuovo arrivo di vaccini in Germania per oltre 77 milioni di dosi nel secondo trimestre dell'anno, secondo la previsione del governo, la stima del ministro delle Finanze non è impossibile da raggiungere, commentano i media tedeschi Der Spiegel e Tagesspiegel. (ANSA).