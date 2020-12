Germania: record morti in primo giorno del nuovo lockdown

(ANSA) - FRANCOFORTE, 16 DIC - Numero record di morti in Germania nel primo giorno del nuovo lockdown per contrastare la pandemia da coronavirus. Lo riferiscono fonti ufficiali.

Sono 952 i decessi e 23,427 i nuovi casi indicati oggi dalle autorità tedesche. Il numero dei morti costituisce il picco fin qui registrato nel paese. La cifra potrebbe tuttavia includere decessi risalenti a giorni precedenti, sottolinea la Bbc.

Lothar Wieler, a capo del Robert Koch Institute che ha il ruolo di supervisionare l'andamento della pandemia in Germania, ha rimarcato che la situazione "è più grave di quanto sia stata finora" in quanto "il numero di casi è più alto che mai e continua a salire. C'è il pericolo che la situazione peggiori e che diventi sempre più difficile gestire la pandemia e le sue conseguenze". (ANSA).