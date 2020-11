Covid: Belgio, contagi e ricoveri ancora in calo

(ANSA) - BRUXELLES, 21 NOV - Il numero di contagi da Covid-19 in Belgio continua a diminuire in modo costante e ora è sceso sotto i 4.000 casi al giorno, secondo i dati provvisori dell'Istituto di Salute Pubblica Sciensano. In media, dall'11 al 17 novembre, ci sono stato 3.939 contagi giornalieri, ovvero un calo del 38% rispetto ai sette giorni precedenti. Continua a diminuire anche il numero dei ricoveri ospedalieri dovuti al Covid-19 del -29%, e si attesta attualmente a 344,3 in media al giorno (tra il 14 novembre e il 20 novembre). Dall'inizio della pandemia sono state ammesse 40.243 persone in ospedale a causa del Covid-19 e 15.352 sono morte. Il tasso di positività al test, ovvero la proporzione di persone positive su tutte quelle testate, ora ha raggiunto il 17,5% nella media nazionale. In totale dall'inizio dell'epidemia a marzo, 553.680 persone sono state testate positive al coronavirus. Lo scrive l'agenzia di stampa Belga. (ANSA).