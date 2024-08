La premier del Bangladesh Sheikh Hasina si è dimessa sulla scia delle proteste. Lo ha annunciato il capo delle forze armate, il generale Waker-Uz-Zaman,il quale ha aggiunto in un discorso alla nazione diffuso dalla tv di Stato che formerà un governo ad interim. Secondo fonti vicine alla leader, la premier Hasina ha lasciato la capitale Dacca poco prima che i manifestanti prendessero d'assalto la sua residenza ufficiale: sarebbe partita senza avere "il tempo di prepararsi", prima in un corteo di auto, poi è stata "evacuata in elicottero". La rete televisiva CNN-News18 afferma che è atterrata in India, nella città nordorientale di Agartala.

