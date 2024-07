Cade un albero nel sito di Angkor in Cambogia, un morto

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite nel famoso complesso secolare di Angkor in Cambogia per la caduta di un grande albero sul loro veicolo durante un violento temporale. Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo quanto riporta la Cnn, sottolineando che l'incidente è avvenuto martedì scorso nei pressi della porta meridionale di Angkor Thom, che si trova vicino al più famoso tempio di Angkor Wat.

Il sito è l'attrazione turistica più popolare della Cambogia e nella prima metà di quest'anno ha attirato più di mezzo milione di turisti internazionali, secondo il Ministero del Turismo della Cambogia.

Secondo una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione provinciale di Siem Reap, l'albero è caduto su un tuk-tuk, un tipo di veicolo a tre ruote popolare in Asia, uccidendo sul colpo conducente e ferendo i 3 passeggeri, uno in modo grave.





