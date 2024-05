India: affluenza al 64,5% nella terza tornata di voto

L'affluenza di ieri ai seggi, nella terza tornata delle elezioni politiche generali indiane, è stata del 64,5%, con un lieve calo rispetto al 66% registrato nel 2019 negli stessi collegi. Lo riportano i media.

Con le votazioni di ieri sono stati scelti più della metà dei 543 membri della Lok Sabha, la Camera Bassa del Parlamento indiano. L'elefantiaco meccanismo elettorale del Paese, che nel complesso avrà visto alle urne quasi 970 milioni di elettori, proseguirà in altre quattro tornate, fino al primo giugno. La prossima giornata di voto sarà il 13 maggio, quando si voterà in altri 96 collegi, sparsi in diversi Stati e territori. I risultati finali saranno resi noti il 4 giugno.



