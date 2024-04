Xi a Blinken, 'Usa e Cina siano partner, non rivali'

La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero essere "partner, non rivali": lo ha detto oggi il presidente cinese Xi Jinping al segretario di Stato americano Antony Blinken, aggiungendo che ci sono ancora una "serie di questioni" da risolvere nelle relazioni tra i due Paesi. Lo riportano i media statali cinesi.

"I due Paesi dovrebbero essere partner, non rivali", ha detto Xi, secondo l'emittente statale Cctv. "Ci sono ancora una serie di questioni che devono essere risolte e c'è ancora spazio per ulteriori sforzi", ha aggiunto Xi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA