"State tranquilli: non andremo da nessuna parte... i fatti e la Costituzione sono dalla nostra parte e ci aspettiamo di vincere ancora": lo ha detto il ceo di TikTok Shou Zi Chew preannunciando un ricorso legale in un video pubblicato pochi istanti dopo che Joe Biden ha firmato il disegno di legge che concede alla cinese ByteDance 270 giorni per cedere le attività statunitensi di Tiktok.



