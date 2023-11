India: si scava nuovo pozzo per 41 operai intrappolati in tunnel

(ANSA-AFP) - DEHRADUN, 20 NOV - Anche oggi i soccorritori in India hanno combattuto contro il tempo per liberare i 41 uomini intrappolati in un tunnel stradale da nove giorni, mentre si preparavano a scavare un pozzo completamente nuovo dopo che i precedenti sforzi erano falliti. Le scavatrici continuano a rimuovere terra, cemento e macerie dal tunnel in costruzione nello stato himalayano settentrionale dell'Uttarakhand dal 12 novembre, dopo che una parte della galleria è crollata. Ma gli sforzi sono stati rallentati dalla caduta di detriti e da ripetuti guasti alle macchine di perforazione pesanti. Abhishek Ruhela, un alto funzionario pubblico locale, ha assicurato che il tracciato per il nuovo sito di trivellazione, per aprire una vita attraverso cui raggiungere gli operai, è stato costruito per tre quarti.

"Sono stati completati fino a 900 metri della strada lunga 1.200 metri in costruzione per la perforazione del tunnel", ha detto Ruhela all'Afp. "Si sta facendo ogni sforzo", ha assicurato oggi il primo ministro dell'Uttarakhand Pushkar Singh Dhami insistendo sul fatto che "i lavoratori intrappolati nel tunnel sono al sicuro". (ANSA-AFP).



