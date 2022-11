Corea Nord: minacce nucleari a Usa-Seul se usano la forza

La Corea del Nord ha minacciato di usare le armi nucleari per far pagare a Usa e Corea del Sud "il prezzo più orribile della storia" qualora dovessero far ricorso alla forza, in un'escalation retorica contro le manovre militari congiunte in corso su larga scala di Washington e Seul. In una nota diffusa nella notte dalla Kcna, Pak Jong-chon, un segretario del Partito dei Lavoratori e stretto collaboratore del leader Kim Jong-un, ha definito le manovre "aggressive e provocatorie". Il Nord, definendo come "avvertimenti" i suoi molteplici lanci di missili, ha preso di mira le manovre partite lunedì che coinvolgono 240 aerei da guerra.