Iran:Araghchi, accordo nucleare vicino, altre parti decidano

(ANSA) - TEHERAN, 20 GIU - "Siamo vicini ad un accordo, ma non è facile coprire la distanza rimasta. E' ora che le altre parti nei negoziati prendano una decisione". Lo ha detto oggi il vice ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, capo negoziatore iraniano ai colloqui di Vienna sul nucleare, che riprendono oggi.

Parlando alla televisione iraniana nella capitale austriaca, Araghchi ha precisato che oggi è l'ultimo giorno della sesta tornata di trattative e le parti hanno svolto finora "un lavoro intenso". "Tutti i documenti sono quasi pronti - ha aggiunto - e i negoziatori sospenderanno i colloqui per alcuni giorni per ritornare alle loro capitali per le consultazioni e le decisioni da prendere".

I colloqui indiretti tra l'Iran e gli Usa, con la mediazione dei Paesi europei, Russia e Cina, per il ritorno di Washington nell'intesa del 2015 e la revoca delle sanzioni, sono ripresi dopo l'elezione dell'ultraconservatore Ebrahimi Raisi a presidente dell'Iran. (ANSA).